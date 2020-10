De complotdenker zoekt, net als iedereen, zekerheid en houvast. Hoe overbruggen we afstand?

‘Geef elkaar de ruimte’, luidt de mantra van deze tijd. Prima natuurlijk, als het gaat om de anderhalve meter afstand van elkaar. Maar hoe langer we die fysieke afstand vol proberen te houden, hoe groter de mentale afstand dreigt te worden. Waar komen al die complotideeën over corona ineens vandaan? Sinds de eerste coronaschrik voorbij is, worden we regelmatig geconfronteerd met wilde ideeën over de aard of de herkomst van het virus en de overheidsmaatregelen daartegen. Het virus zou gemaakt zijn in een laboratorium of het gevolg zijn van 5G. Overheid en big pharma spelen onder één hoedje. Wat zit er straks in het vaccin? En is het virus überhaupt wel gevaarlijk? Dit soort vragen en ideeën slaan wonderwel aan, zo bleek recent bij de BN’ers-actie #ikdoenietmeermee. En wie kent er geen collega, familie of kennis met een ‘alternatieve waarheid’ over corona? De coronacrisis zorgt behalve voor fysieke afstand ook voor mentale verwijdering van elkaar. Over en weer stellen we onszelf de vraag: hoe kan die ander nu zó verblind zijn?