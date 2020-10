'Tuin der hemelse vreugden' is roofkunst

'Als vast komt te staan dat iets geroofd is en het land van herkomst wil het terughebben, dan moet dit onvoorwaardelijk worden geretourneerd.' Zo adviseert de Adviescommissie Nationaal Beleidskader Koloniale Collecties (Nederlands Dagblad 8 oktober). Als dit zo is, dan zou Spanje 'De tuin der hemelse vreugden' aan ons land moeten teruggeven. Dit omdat het immers aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog uit het Brusselse paleis van de naar Duitsland gevluchte Willem van Oranje door hertog Alva met geweld werd verwijderd; vervolgens in het bezit van de Spaanse koning Filips II terechtkwam en sindsdien als bruikleen in het museum Prado te Madrid te bewonderen is.