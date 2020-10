Voorleven op de werkvloer helpt

In het Nederlands Dagblad van 8 oktober wordt een cursus geïntroduceerd met de titel Kroonopjewerk. In deze cursus draait het om een vraag waar vele christenen mee worstelen: Hoe geef je invulling aan je geloof op het werk? Voor vele christenen is dit een serieuze zoektocht. Met goedbedoelde woorden en bidden voor het eten probeerde ik mijn christelijke idealen hoog te houden. Tot mijn grote verbazing maakte dit weinig tot geen indruk op mijn collega's. Dit leidde tot verwarring en onzekerheid en ik vroeg mij krampachtig af waar dat door kwam. Uiteindelijk besloot ik mijn idealen los te laten, en dat heeft op een wonderlijke manier geleid tot winst. Een proces waar ik mijn collega's dankbaar voor ben. Mede door hen heb ik geleerd dat idealen niet alleen overgedragen kunnen worden, maar ook voorgeleefd moeten worden. Dat gegeven stemt mij, tot op de dag van vandaag, nederig. Geloof is openstaan voor ieder mens, om te ontdekken dat je veel van elkaar kunt leren. Daarbij is het heerlijk om los te komen van hoge verwachtingen en prestatiedrang. Het geeft alle ruimte om jezelf te zijn in relatie met de ander. <