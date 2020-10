Kerk en voetbal

Ik begrijp de pijn die Kees van der Staaij voelt als hij zondag zijn God en gemeente online ontmoet en niet zoals hij gewoon is. Asscher voelt ook de pijn als hij geen concert mag bezoeken en zijn club niet kan toejuichen. Het 'gevoel' van toewijding en devotie is ook zeker aanwezig in de concertzaal en het voetbalstadion.

Als ik in mijn dagelijkse leven als installateur in de bouw aan mijn bouwkeetgenoten wil uitleggen hoe mijn toewijding aan God en kerk in elkaar steekt, is voor hen de vergelijking met Feyenoord en ADO best begrijpelijk. Waarmee ik de kerk niet degradeer tot een deelstructuur, maar als een onderdeel van onze samenleving. Laten we openstaan voor elkaar, en laten we niet de ander wegzetten als iemand die het toch niet begrijpt. <

