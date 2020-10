De verdragen van Mohammed

Met aandacht heb ik het interview gelezen met mevrouw Dijk naar aanleiding van haar boek over de verdragen die Mohammed veertien eeuwen geleden sloot met de christenen (ND 9 oktober). Het artikel roept bij mij vragen op.

Bij de vraag over de relatie tussen moslims en christenen in die tijd gaat ze er met een boog omheen dat christenen en joden vanaf het moment dat Mohammed de macht had ‘beschermingsgeld’ (Jizya) moesten betalen. Hoezo beschermingsgeld als je een vredige samenleving propageert?

En kijk wat dat in praktijk betekent, denkend aan de verhalen van christenen in Pakistan, aan Asia Bibi. Zie wat voor enorm onrecht hun is en wordt aangedaan (en nog moet Bibi vrezen voor haar leven). Dat staat zo haaks op de toonzetting van het interview.

Een tweede waar ik aan moest denken, is de vraag naar de oorzaken van ‘jihad’.

Ik weet dat het vanuit de Koran ingekleurd wordt als een innerlijke strijd tegen het kwaad en de zonde in jezelf..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .