Enkelen winnen

Aansluitend bij de column van Ad de Bruijne (ND 10 oktober) en het ingezonden van Hans Bügel (12 oktober) over het omgaan met coronaregels wijs ik nog graag op 1 Korintiërs 9: Paulus werd voor de joden een jood, voor de heiden een heiden, voor de zwakken zwak, om in elke situatie ten minste enkelen te winnen voor Christus. Zou Paulus in de ogen van velen niet al te meegaand geweest zijn? Maar hij wilde het evangelie op geen enkele wijze in de weg staan. Laat zijn instelling bij alles de onze zijn, ook als kerken. <