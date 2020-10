Hulp vluchtelingen

Sant' Egidio heeft in verscheidene Europese landen bijgedragen aan het opvangen van vluchtelingen. Dat verdient grote waardering, zoals Dick Schinkelshoek laat zien (Nederlands Dagblad 10 oktober). Dat werd gedaan in de vorm van een humanitaire corridor - een ‘safe passage', waarbij Europese landen, met de steun van kerken, kwetsbare (oorlogs)vluchtelingen uit kampen in het Midden-Oosten opnamen. Samen met Sant' Egidio heeft de Raad van Kerken geprobeerd dit ook in Nederland gedaan te krijgen. Maar helaas zijn alle pogingen om vluchtelingen naar Nederland te brengen buiten de reguliere overheidspaden om mislukt. Dat geldt dus zowel voor Sant' Egidio in Nederland als voor Wij Gaan Ze Halen.