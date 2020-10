Kijk niet alleen naar wat de EU kost, maar ook wat die Nederland oplevert

We moeten oppassen voor een eenzijdige focus op wat lidstaat Nederland per saldo afdraagt aan de Europese Unie. Het gaat er ook om wat we aan de EU hebben.

Via de Rotterdamse haven komen veel goederen binnen waarover invoertarieven moeten worden betaald. Tellen die wel of niet mee bij afdrachten aan de EU? Op de foto: een groot containerschip trekt kijkers op de Maasvlakte.

De Algemene Rekenkamer heeft woensdag haar onderzoeksrapport over de nettobetalingspositie van Nederland in de Europese Unie gepubliceerd. Wij vinden het nodig om de cijfers over dit saldo van uitgaven aan en ontvangsten van de EU eens duidelijk op een rij te zetten. Er bestaat namelijk al langere tijd onenigheid over tussen de Europese Commissie en de Nederlandse regering.

Het verschil van mening betreft voornamelijk de afdrachten van Nederland aan de Europese Unie. Moet je daarin nou wel of niet de zogenoemde douanerechten, de importtarieven over de goederen die via Nederland de EU binnenkomen, meetellen? De Europese Commissie vindt van niet, want de douanerechten worden in de douane-unie met alleen nog maar buitengrenzen namens de EU g..

