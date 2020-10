Maatwerk coronabeleid bevordert innovatie

Samen met studenten doe ik onderzoek naar het effect van coronamaatregelen in de sector die in financiële zin het meest getroffen is, met zelfs in de coronaluwe maanden juli en augustus nog een omzetverlies van 62 procent: de cultuursector. De 45 onderzochte theaters, poppodia, musea, galeries, bioscopen, toneelgezelschappen, dansgroepen, evenementenorganisatoren en toeleveranciers in de evenementenbranche laten een gemêleerd beeld zien. Sommige passen de regels op een minimalistische wijze toe, andere zijn zorgvuldiger, sommige gaan verder dan wat de overheid voorschrijft of de sector aanraadt, en sommige zijn daarbij bovendien echt creatief en innovatief. Een enkele heeft de omzet zelfs weten te vergroten.

verwarrend

De afwegi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .