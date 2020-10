Wat een liefdeloos ingezonden van Ruud Steenbeek over Israël (ND 8 oktober). Een paar dingen moeten rechtgezet worden. Steenbeek zegt: 'Jezus kondigde de verwoesting van de tempel en de ballingschap in onder meer Lucas 19 aan, maar zei niets zei over een herbouw, herstel of terugkeer.' Hij vergeet echter de profeten, Gods beloften voor herstel en de belofte van de nieuwe tempel in Ezechiël 40. Die tijd moet nog komen. Dat Jezus het niet noemt, is geen argument. Jezus noemt wel meer niet. Het gaat niet om losse teksten, maar om de context.

Steenbeek heeft het over de bezetting door Israël. Ik vraag: door wie is het land bezet? De Joden hebben het gekocht van de Arabieren eind 19e en begin 20e eeuw en na de oprichting van de staat ook delen weer weggegeven in de hoop op vrede. De Sinaï en Gaza bijvoorbeeld. Wat niet heeft geholpen. Denk aan de raketaanvallen vanuit Gaza. Het zal pas stoppen als Israël uitgeroeid is, hebben de Palestijnen beloofd.

'De huidige staat Israël voldoet helemaal nergens aan', zegt Steenbeek. 'Er is geen berouw en het is alleen van "wij hebben recht op dit" en "we hebben recht op dat".' Israël is een democratie, houdt de sabbat en de feestdagen die door God zijn ingesteld in Leviticus. Er r..

