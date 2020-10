Leugens pikt de rechter niet

Kort voor de zomer kwam naar buiten dat de Volkskrant een literair journalist op non-actief had gesteld. Een aanhoudende stroom van geruchten gaf voor de krant aanleiding een onderzoek te doen naar diens ‘benadering van vrouwelijke schrijvers’. De journalist zou voorafgaand aan zijn recensies persoonlijk contact gezocht hebben met schrijfsters, al dan niet op grensoverschrijdende wijze. Na enkele maanden radiostilte bepaalde de rechtbank Amsterdam eind september dat een streep door het dienstverband moest worden gezet. Opvallend aan deze uitspraak is dat de rechter de werkgever hier in feite te hulp schiet. Zeker in gevallen van (grens)overschrijdend gedrag is het vaak moeilijk de volledige waarheid boven tafel te krijgen, maar de rechte..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .