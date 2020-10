Waarom deed ik mee? Uit dwaze hoop en onmacht

Op 5 oktober vertrok het vliegtuig naar Griekenland, naar Lesbos. 'We Gaan Ze Halen' legde de bal voor een open doel: de toegezegde honderd personen, die vanuit Moria naar Nederland zouden mogen komen, konden zo instappen en de woorden van het Nederlandse kabinet zouden in daden omgezet kunnen worden. Een groep burgers had dit mogelijk gemaakt. Wat een dwaasheid om te denken dat het zo werkt, ja toch? Ik ben een van die burgers, die die vlucht financieel heeft mogelijk gemaakt. Waarom? Goeie vraag. Geen naïef optimisme, wel dwaze hoop en onmacht.