Schiet niet in de kramp. De coronawet biedt kerken ruimte

Artikel 6 van de Grondwet luidt: ‘Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet’. Om bij dat laatste zinsdeel wat gevoel te krijgen: het staat niemand vrij om op ‘godsdienstige gronden’ een ander van het leven te beroven. En ook in de kerk hebben we te maken met de algemene wettelijke strafbepaling die betrekking heeft op het ‘veroorzaken van de dood of lichamelijk letsel door schuld’. Alle adviezen inzake het voorkomen van besmetting met een beroep op vrijheid van godsdienst aan je laars lappen, bijvoorbeeld door in kerkdiensten het aantal deelnemers niet te beperken, geen afstand te houden en voluit te zingen,..

