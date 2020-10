Meest unieke eigenschap van de kerk is haar elasticiteit

‘Omdat de regels per week wisselen, kunnen we nu nog niet precies zeggen hoe de dienst er uit zal gaan zien.’ Aldus de kerkenraad van de gemeente waar ik vorige week zondag zou voorgaan. Inmiddels was de kerkenraad zo vaak verrast door de veranderende coronaregels, dat ze deze disclaimer standaard naar haar gastvoorgangers stuurde. En terecht, zo bleek, want door de aangescherpte adviezen na ‘Staphorst’ veranderde de opzet van de dienst halverwege de week.

Over Staphorst-gate is het laatste woord vast nog niet geschreven, maar ik denk dat het boeiender is om even uit te zoomen naar wat ik als één van de meest unieke eigenschappen van de kerk ben gaan beschouwen, namelijk haar elasticiteit. Want elasticiteit is juist de eigenschap waar het in deze tijd voor de kerk op aankomt.

Tijdens de eerste colleges kerkgeschiedenis die ik als beginnend studentje in Groningen volgde, werd die term, ‘elasticiteit’, gebruikt om de geschiedenis van de kerk, van nul tot nu, te duiden. Volgens onze docente was de belangrijkste reden dat de kerk zich door de geschiedenis heen weet te handhaven, dat zij zich in verschillende contexten en omstandigheden steeds weer opnieuw uit weet te vinden.

Die elasticiteit hee..

