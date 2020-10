Kerken, geef juist in crisistijd geen aanstoot. Ga niet op je juridische strepen staan

Het is goed het dringende advies van minister Grapperhaus aan de kerken om het aantal kerkgangers te beperken tot maximaal 30 personen op te volgen, hoe teleurstellend ook. Het incident met de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst heeft het imago van de kerken geschaad.

Deze houding van bescheidenheid en inschikken wordt niet zozeer ingegeven om een gunfactor van overheid en samenleving richting de kerken te behouden, maar om de boodschap van het evangelie geen onnodige schade toe te brengen. In de media doemden allerlei berichten op waarbij, direct of indirect, met de eer en goede naam van God werd gespot en in een negatief daglicht werd geplaatst. Ook is duidelijk dat veel mensen van buiten de kerk totaal niet begrijpen waarom kerken een..

