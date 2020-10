Jezelf de Stadskerk noemen, kan dat eigenlijk wel? De naam is te exclusief en suggestief

De naam Stadskerk of City Church is suggestief en exclusief. Wees liever, samen met al die andere kerken in de grotere steden, ‘kerk voor de stad’.

Kerstviering in de Kathedrale basiliek Sint Bavo in Haarlem. Je kunt je bij zo'n basiliek erover verbazen 'dat we dat wat groots en betekenisvol is (geweest), eren met aardse titels, hiërarchische symboliek en interne privilege'.

Wat er bijzonder is aan de Martinuskerk in Venlo? Bijna twee jaar geleden werd aangekondigd dat de paus haar verhief tot ‘basilica minor’ (Nederlands Dagblad, 24 december 2018). Nederland is daarmee een basiliek rijker. Wat de precieze redenen zijn geweest, hield het Vaticaan binnenshuis. Voor het eeuwenoude gebouw in Venlo bracht het in ieder geval interne voordelen mee: het voeren van een eigen wapenschild en het vieren van bijzondere liturgische herdenkingsdagen. Je kan je er als protestant over verbazen dat zo’n specifiek kerkgebouw in een bepaalde stad wordt verheven. Dat klinkt als ‘typisch rooms-katholiek’. Dat we dat wat groots en betekenisvol is (geweest), eren met aardse titels, hiërarchische symboliek en interne privileges.

