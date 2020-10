Hoe ik met Kees Kraayenoord en Herman Boon mijn verliezen verwerkte

Met Kees Kraayenoord heb ik een emotionele band, al weet hij dat niet. Hij heeft me troost bezorgd, maar ook irritatie. Dat laatste was zijns ondanks, moet ik er meteen bij zeggen, maar het staat ook niet helemaal los van hem. En als Kees vraagt om ‘woede over het vertrek van jongeren uit de kerken’ ( ND 4 oktober ), voel ik tegelijk verdriet opwellen over het vertrek van ouderen die kerkmuziek zoals van Kees niet kunnen verdragen. Maar daar gaat dit verhaal niet over; ik wil hier alleen maar dankbare dingen schrijven over alle kwaliteiten van muziek. Gemopperd wordt er al genoeg.

Kees heeft me getroost toen m’n moeder was gestorven, tien jaar geleden. Ik wist aanvankelijk niet zo goed wat haar overlijden met me had gedaan. Zelf hoopte en bad ze begin 2010 dat dit haar laatste jaar zou zijn, dus om haar hoefde ik geen verdriet te hebben. Op een mooie dag in mei legden we haar te ruste met de psalm die zij (die niet kon zingen maar dat toch deed) had opgegeven: ‘Dan mag mijn ziel Uw heil ervaren / en dankbaar ruisen alle snaren / voor U die al mijn vreugde zijt / en eind’loos mij verblijdt’. Dat was het feestelijke slot van een paar moeilijke maanden. Maar het lev..

