Christen niet automatisch pro-Israël

Volgens Henk Binnendijk (ND, maandag 5 oktober) is een christen die de Bijbel serieus neemt automatisch pro-Israël.



Zijn stelling is onjuist omdat:

1. Jezus de verwoesting van de tempel en de ballingschap in onder meer Lucas 19 aankondigde, maar niets zei over een herbouw, herstel of terugkeer, ook niet in Handelingen 1. Als je het originele Grieks bekijkt, zie je dat Hij alleen zegt dat de discipelen zich met Gods koninkrijk moeten bezighouden, niet met een koningschap van Israël.



2. God in Leviticus 26 waarschuwt dat Hij het volk in ballingschap stuurt als ze zijn regels niet volgen. Ze mogen alleen terugkeren als ze berouw hebben over hun zonden, verklaren dat God hen terecht in ballingschap stuurde en beloven voortaan de regels wel na te leven. Hieraan wordt voldaan in Daniel 9 en Ezra 9. De huidige staat Israël voldoet echter helemaal..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .