Nu komt het aan op kerken met lef: claim een eigen positie en volg niet blind het CIO-advies

Door de daadkracht van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken komen kerken voor een lastig dilemma te staan: volgen zij het advies om terug te gaan tot maximaal dertig kerkgangers of hebben ze meer lef en volgen ze met oog voor maatwerk een eigen lijn?

Soms krijg je een onverwacht cadeautje waar je zelf ook niet goed raad mee weet. Bij de aanscherping van coronamaatregelen die het kabinet eind september bekendmaakte, bleven de kerken buiten schot. Het weer inkrimpen naar dertig kerkgangers was volgens minister-president Rutte nergens voor nodig. Mede dankzij de stringente veiligheidsvoorschriften die kerken zelf hanteerden, was het aantal besmettingen via de kerkbanken minimaal. Als beloning voor goed gedrag vond het kabinet het prima dat de kerken met hun gematigde toelatingsbeleid door zouden gaan en zich niet, zoals elders, aan een in beton gegoten dertig bezoekers-grens hoefden te houden.

Niet iedereen binnen de kerk was blij met deze ‘status aparte’. Waar kroegbazen en sportschoolh..

