Als het om biodiversiteit gaat, is Nederland negatief en afhoudend. Wetenschappers luiden de noodklok

Nederland geldt in Brussel als groot tegenstander van voorstellen om de biodiversiteit, dat is soortenrijkdom, te waarborgen. Vierenveertig wetenschappers luiden de noodklok.

De Franse milieupolitie controleert een visser op het Lac de Madine, in het noordoosten van Frankrijk. 'De komende maanden worden cruciaal voor de natuur', schrijven vierenveertig wetenschappers, 'in de Europese Unie zal de nieuwe Biodiversiteitsstrategie worden aangenomen met daaruit voortvloeiende wetgeving'.

Het mooie van groot, alarmerend nieuws is dat het veel aandacht trekt. Het creëert urgentie, bereidheid tot actie. Dat zagen we onlangs bij de ­publicatie van het WWF Living Planet Report van het Wereld Natuur Fonds en de vijfde editie van de Global Biodiversity Outlook, een internationale rapportage over de stand van zaken wat betreft de biodiversiteit (soortenrijkdom). Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren in de wereld met gemiddeld 68 procent afgenomen. Nog maar een derde is over van wat er vijftig jaar geleden rondliep, -kroop, -zwom, of -vloog.

Het nadeel van groot, alarmerend nieuws is dat het te abstract is. Iedereen is tegen het uitsterven van dieren en de achteruitgang van biodiversiteit. Een groeiend aantal burge..

