Kerk open voor iedereen

Op de positie van de kerk in de samenleving is vanaf het begin van de pandemie, maar zeker nu, de schijnwerper gericht. Is dat nadeel in een voordeel te veranderen? Juist nu kunnen gemeenten de positieve kant van het aanwezig zijn in een stad of stadsdeel of dorp opzoeken. Door gebouwen ook door de week open te doen. Open voor bezoek door leden en gasten. De leden kunnen elkaar voor gasten afwisselen voor gesprek, gebed, stilte en het branden van kaarsen. Dan wordt de nu nog aparte positie van kerken nuttiger. Dat is geen overbodige luxe in een tijd waarin veel mensen eenzaam zijn en naar zingeving zoeken.

