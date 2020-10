Chronisch ziek, en dan

Het bericht dat je chronisch-progressief ziek bent, of de bevestiging daarvan na een lange periode van onderzoeken, zet je leven op zijn kop. Goed om daarbij stil te staan in de Week van de eenzaamheid.

'Zijn er nog mogelijkheden of behandelingen die we nog kunnen benutten?' Zomaar een vraag van een medisch deskundige die een zieke werknemer moest beoordelen. ‘Een nuchtere en positief bedoelde vraag’, zal de een zeggen. ‘Die heeft een hoofdstuk uit zijn opleiding gemist’, zal de ander briessen. Daartussen zit de kille werkelijkheid van bijna zeven maanden thuis wachten op een beoordeling van een deskundige of iemand (on)terecht een verzoek om arbeidsongeschiktheid heeft ingediend. Na zeven maanden een gesprek over werk, gezondheid, een afgebroken carrière, een periode wellicht van onbegrip (‘kom op man, niet bij de pakken neerzitten!’) en je niet gehoord of gesteund weten. Natuurlijk, e..

