Lastig, bidden voor Trump

In het licht van het ziek worden van president Trump ontspon zich een interessante discussie op Twitter. Het begon met allerlei in meer of mindere mate bekende christenen die schreven vurig te bidden voor het spoedige en volledige herstel van de president en daarbij aangaven dat alle echte christenen hetzelfde horen te doen. Allerlei bijbelteksten over het bidden voor autoriteiten en het bidden voor je vijanden werden daarbij natuurlijk aangehaald en de meeste comments waren ja en amen.