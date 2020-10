‘Wir haben es nicht gewusst’ - voor Simonis meer een schuldbelijdenis dan een excuus

Vorige maand is kardinaal Simonis overleden. Lange tijd bepaalde hij het gezicht van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Ik herinner me nog dat ik als jong predikant hem hoorde in een interview naar aanleiding van zijn benoeming als bisschop van Rotterdam. Dat maakte diepe indruk op mij. Hier was een man die lagen raakte die dieper reikten dan het gewone.

Simonis is altijd omstreden geweest, te orthodox voor de moderne katholieken en andere Nederlanders, te betrokken op mensen voor de rechtlijnige roomsen. Hij heeft zijn weg die hij als zijn roeping zag gevolgd. Eén moment heeft zijn loopbaan als bisschop getekend. Dat was dat ene moment dat hij in een interview zei: ‘Wir haben es nicht gewusst.’ Dat ging over het misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Heel Nederland viel over hem heen. Hoe kon hij ontkennen wat niet te ontkennen viel en waarvan later bleek dat hij wel degelijk op de hoogte was? En dan nog wel met deze woorden, met een naïviteit die onvoorstelbaar is.

meer dan een excuus

Simonis was niet naïef. Hij..

