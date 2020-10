Het wordt tijd dat het debat zich verdiept: binden we ons aan dezelfde belijdenis?

Niet de vraag naar vrouw en ambt moet christelijke en andere gereformeerden bezig houden, maar of we ons nog aan dezelfde belijdenis willen binden, vindt Herman Selderhuis. Een kerkelijke herverkaveling is een optie.

Vergadering van de christelijk-gereformeerde synode in de Dorpskerk in Nunspeet, eind september.

Aan de basis van de verschillende kerkverbanden die zich op de beginselen van de Reformatie beroepen, ligt de synode van Emden die in 1571 gehouden werd. Alles wat vandaag in ons land gereformeerd, hervormd of protestants heet, gaat daar op terug.

Die synode moest in Emden worden gehouden omdat de gemeenten in Nederland vervolgd werden. In die situatie van geloofsvervolging kwam wat gereformeerd wilde zijn in dat Duitse havenstadje bijeen en sloten plaatselijke kerken zich aaneen tot een kerkverband.

Basis was de gemeenschappelijke instemming met de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Heidelbergse Catechismus. Doel was bepaalde zaken gezamenlijk aan te pakken en dat gold bijvoorbeeld de opleiding van predikanten en ook het gezamenlijk wake..

