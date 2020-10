Leer van die eerste coronagolf: laat het welzijn van mensen zwaarder wegen

De Covid-19-crisis is niet alleen een medische crisis met grote economische gevolgen, maar vooral ook een sociale crisis. Meer aandacht voor het welzijn van de bevolking is nodig om onze samenleving door de crisis heen te helpen.

De Covid-19-crisis raakt ons in de kern: ben ik veilig, met wie kan ik wel en niet in verbinding staan, waar kan ik wel en niet naartoe? Collectief ervaren we verlies; verlies aan mobiliteit, verlies aan intimiteit, verlies van dierbaren, verlies van voorspelbaarheid. Iedereen kan door allerlei oorzaken in een kwetsbare positie terechtkomen, maar door Covid-19 zijn we allemaal kwetsbaar geworden. Er is steeds meer oog voor de sociale kant van de Covid-19 crisis en dat is goed nieuws. De eerste golf heeft ons inzi..

