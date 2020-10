Laat catechese en jeugdwerk doorgaan

Als Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) maken we ons zorgen over de terughoudendheid die in gemeenten bestaat om de catechese en/of het jeugdwerk te laten doorgaan. Ook in het interview met René de Reuver in deze krant klonk – wellicht onbedoeld – deze terughoudendheid. Als HGJB roepen we gemeenten daarom op juist nu ruimte te geven aan bijeenkomsten met en voor tieners en jongeren. Zowel de aangescherpte regels van de overheid als de richtlijnen van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) bieden deze mogelijkheid.