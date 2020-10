Geen zorgen voor morgen

De PKN roept alle kerken dringend op om niet te zingen. Zelfs zachtjes zingen wordt afgeraden. Het advies van de expertgroep ‘Zingen in de kerk’ is leidend voor deze oproep, zegt men (ND 2 oktober). Dit klopt niet. Het PKN-advies is veel strikter. Twee dagen eerder adviseerde de PKN nog om voorlopig te stoppen met zingen in de veiligheidsregio’s met risiconiveau 2 - ‘zorgelijk’ en 3 - ‘ernstig’ (ND 30 september). Dat is precies wat de expertgroep adviseert op haar website: 'Voor deze gebieden wordt gemeentezang afgeraden, ook als de uitkomst van de berekeningen ‘groen licht’ geeft.'