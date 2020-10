Big Brother zit niet alleen op Google en Facebook, maar ook in het verlangen alles in regels vast te leggen

Omdat de grootste belegger ter wereld, Blackrock, bijna iedereen als klant heeft, is de maatregel van het bedrijf dat werknemers meer over hun privérelaties moeten vertellen, nogal ingrijpend.

Dat politici onder een vergrootglas liggen, werd mij weer duidelijk toen ik met een VVD-Kamerlid opliep. Op een doodstille straat bleef zij wachten voor een rood voetgangerslicht, terwijl de rest die negeerde en gewoon overstak. ‘Je weet maar nooit of er ergens een persfotograaf staat en er direct een foto in de krant verschijnt onder de kop: ‘VVD-kamerlid heeft lak aan de wet’.’

Big Brother is overal. En dat geldt niet alleen voor VVD-kamerleden met een Grapperhaus-syndroom. Blackrock, de grootste vermogensbeheerder in de wereld, heeft corona aangegrepen om twee drastische besluiten te nemen.

In ruil daarvoor moeten personeelsleden hun bazen niet alleen informeren over intieme relaties met collega’s binnen het bedrijf maar ook over die me..

