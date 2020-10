Waarom de EO gedeponeerd succesmerk The Passion niet langer wil zeulen

‘Eye2Eye is rechthebbende van het originele concept en format van het evenement en televisieprogramma The Passion [....] Eye2Eye beschikt tevens over de EU merkregistraties van zowel het woord- als het beeldmerk The Passion (registratie nrs. 012855409 en 012855581), ingeschreven voor verschillende waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41, waaronder tevens voor het organiseren van evenementen.’

De evangelische toneelclub of lokale kerk die een groot kruis naar het marktplein wilde dragen om daar een passiespel met liedjes op te voeren, en dat in de dorpsbode aankondigde als ‘The Passion in Nieuwega’, kreeg post van juristenkantoor So Legal. Niet alleen het logo van The Passion is beschermd, ook het ‘woordmerk’ is geregist..

