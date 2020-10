De onduidelijkheid groeit en de regie verbrokkelt in een cruciale fase van de coronabestrijding

'We gaan geen aparte persconferentie organiseren. Dit wordt uitgezonden op tv. Iedereen kijkt natuurlijk', zei premier Mark Rutte woensdag, met een olijke blik in de camera. Hij gaf het 'dringende advies' om mondkapjes te dragen in alle publieke binnenruimtes. Een groter contrast met de ernstig getoonzette persconferenties van Rutte en minister Hugo de Jonge was nauwelijks denkbaar. Het illustreert de rommelige aanpak van de tweede coronagolf, een beeld dat wordt versterkt doordat donderdag ineens een mondkapjesadvies voor middelbare scholen volgde.