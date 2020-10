Voor de ChristenUnie is de maat vol. Turkije moet aangepakt worden

Vrouwen schuilen in een kelder tijdens gevechten tussen Armeense en Azerbeidzjaanse militairen in het weer oplaaiende conflict over Nagorno-Karabach.

Eerder was Turkije al betrokken bij de aanval op Koerden in Syrië, het schenden van het wapenembargo in Libië en een oplopend Turks-Grieks conflict. En nu bedreigt NAVO-land Turkije ook Armenië. Dat gebeurt met oorlogsretoriek en met militaire middelen. De ChristenUnie vindt het de hoogste tijd dat Nederland en de Europese Unie stelling nemen en met maatregelen komen.

Sinds ruim een week, maar ook daarvoor al, wordt er zwaar gevochten tussen Azerbeidzjan en Armenië in de afgescheiden grensregio Nagorno-Karabach, waar vrijwel enkel Armeniërs wonen. De oorlogstaal van de Azerbeidzjaanse president is niet mis te verstaan: hij zint op wraak en is uit op verovering van de regio, die in de Sovjettijd in handen was van Azerbeidzjan. Het land zet..

