We gaan het zien. Tot die tijd geldt: wees trouw aan de Heer en aan je naaste

Het is crisis, maar welke? Je mag het de profeet Jeremia nazeggen: ‘We gaan het zien’. Als je de Heere maar dient. En bedenk dat het oordeel misschien meer onderdeel uitmaakt van het leven dan we waar willen hebben. Dat schrijft Koert van Bekkum. Hij is als hoogleraar Oude Testament verbonden aan Evangelische Theologische Faculteit Leuven en Theologische Universiteit Kampen.

Het is heerlijk studenten weer in een fysieke ruimte les te mogen geven. Allereerst de bachelor-studenten van de Evangelische Theologische Faculteit Leuven en de Theologische Universiteit Kampen. Twee weken geleden kwamen daar promovendi in de religiewetenschappen en de theologie van diverse Nederlandse universiteiten bij, met wie ik in Nijmegen een middag onderzoeksvaardigheden mocht oefenen. Allemaal heel serieus, maar ook zo gemotiveerd en gezellig dat ik me over het onderwijsrendement geen seconde zorgen maak.

Tegelijk hangt boven dit alles een donkere wolk: hoe lang kan dit nog doorgaan? Er gaat immers dreiging uit van de toename van het aantal besmettingen en Covid-19 patiënten in de ziekenhuizen. Dat resulteert niet alleen in nieuw..

