'Overal waar je de hemel niet kunt zien een mondkapje op', is de leus die het dringend advies van de overheid moet onderstrepen om in openbare gebouwen mondkapjes te dragen. Dat betekent dat er tenminste één plaats is waar je hem niet op hoeft: de loofhut. Juist daarin moet het dak zo doorzichtig zijn dat je de hemel kunt zien. 3 oktober begint dit joodse feest. Je bouwt de loofhut in je tuin, op je balkon, op het dak van een wolkenkrabber of op je zolderkamer bij een open raam. Als de hemel er maar gezien wordt. Het is een feest ter herinnering aan Gods bescherming tijdens de doortocht door de woestijn. Jaarlijks aan het slot van de wijnoogst als alles binnengehaald is en je zomaar denkt 'binnen te zijn', moet je leven in een broze en kwetsbare tent. Over Noord-Korea verscheen ooit een boek over de geloofsvervolging onder de titel: 'Zij mochten de hemel niet zien'. Maar zou je onze 'vrije' wereld niet kunnen betitelen als 'Zij wilden de hemel niet zien'? Wie weet of de gemondkapte (en daardoor ook gemuilkorfde) wereld van vandaag ontwaken zal uit de droom van zelfredzaam, hemelloos leven. <