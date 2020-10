Jan van Benthem schrijft op 30 september in deze krant: 'kritiek niet gewenst' over het smoren van onwelgevallige geluiden in een land als India en Rusland door buitenlandse instellingen. Begrijp me goed, maar doen wij in principe niet hetzelfde als het gaat om religieuze instellingen uit het buitenland die in onze ogen niet deugen. Logisch dat andere landen dat ook doen als die instellingen in hun ogen niet deugen. Hoe fout dat ook is. Waarschijnlijke zullen er dan ook andere wegen moeten worden bewandeld om ongewenste geluiden te smoren. <