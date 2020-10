Een helder en verhelderend stuk van Maarten Verkerk en Wilhelm Kolkman over de coranamodellen (ND 30 september). Vooral het slot. Want daar zit de angel: hoe interpreteren we modellen zo, dat ze een zinvolle uitleg geven aan de concrete werkelijkheid? Voor een landelijke overheid of een landelijke kerk blijft die concrete werkelijkheid toch vooral een abstractie. Je kunt nu eenmaal niet alle plaatselijke en persoonlijke details meewegen. Maar voor de mensen is dat nu juist wél het punt: wat zegt dat model over hún concrete situatie? De overheid probeert daarom maatregelen te variëren per regio. Dat is alvast iets. De Protestantse Kerk Nederland blijft nog steeds bij algemene oekazes die roomser zijn dan de paus. Dat helpt mij als voorganger, of ons als kerkenraad, in het geheel niet verder. Met als gevolg dat plaatselijk zorgvuldig overwogen en afgewogen maatregelen elke keer weer in twijfel worden getrokken. Bedankt! <