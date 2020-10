Er kan meer dan de PKN zegt

Naast de opvallende afhankelijkheid van plaatselijke kerken, kerkbesturen en predikanten van de richtlijnen die centraal door de Protestantse Kerk Nederland (PKN) worden geformuleerd, is mij nog iets opgevallen. In de afgelopen tijd, en ook nu weer, worden de richtlijnen en adviezen van de overheid strikter geïnterpreteerd en toegepast dan de overheid zelf voorschrijft en adviseert. Het blijft bijzonder dat de overheid juist voor religieuze organisaties en samenkomsten een uitzondering maakt. Deze uitzonderingen gaan niet alleen over de grote bijeenkomsten op zondag, maar betreffen ook kleinere bijeenkomsten doordeweeks. In een interview over de nieuwe maatregelen (Nederlands Dagblad 29 september) adviseert PKN-scriba Ren&e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .