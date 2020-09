Economie naar Franciscus: we zijn allen broeders. Stop met offers aan de afgod van het geld!

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, zei paus Franciscus op 27 maart op het Sint-Pietersplein, toen veel landen midden in de lockdown zaten.

Allen Broeders is de aangekondigde titel van de nieuwe encycliek van paus Franciscus, die verschijnt op een cruciaal moment in de geschiedenis. Een moment dat wordt gekenmerkt door een drievoudige wereldcrisis: sociaal-economisch, ecologisch en medisch. De encycliek roept opnieuw op tot een koerswijziging die is geïnspireerd door de leer van de heilige Franciscus, door lering te trekken uit zijn geschriften.

De ondertekening vindt plaats op het graf van de heilige in Assisi, na de mis die de paus zal opdragen in de franciscaanse Basiliek, zonder de aanwezigheid van gelovigen vanwege COVID-19. Juist uit zijn beschouwingen over de pandemie lijkt de urgentie van het nieuwe document voort te komen. Het gaat erover hoe de wereld te genezen, he..

