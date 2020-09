Boek helpt bij dichten Duitse kloof

Lange stroken stof in de kleuren van de Duitse nationale vlag, uitgespreid in het oude stadskanaal in Potsdam. Dit ter gelegenheid van de Dag van de Duitse Eenheid op 3 oktober.

Op 3 oktober is het feest in Duitsland. Dan vieren de Duitsers de dertigste verjaardag van de hereniging van de twee Duitslanden in 1990. Het grote feest vindt plaats in Potsdam bij Berlijn. Bondskanselier Angela Merkel en bondspresident Frank-Walter Steinmeier zullen een feestelijke toespraak houden.

Toch is het in de verhoudingen tussen de vroegere West-Duitsers en de bewoners van wat veertig jaar lang de Duitse Democratische Republiek heette, niet alles gejubel en gejuich. Uit de grote aanhang van de rechtse partij Alternative für Deutschland in de deelstaten in het Oosten is te concluderen dat tenminste een aanzienlijk deel van de oorspronkelijke DDR-burgers ontevreden is met de nieuwe situatie.

Na 1945 heeft het door de Sovjet-Unie be..

