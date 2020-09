Een zachter licht op Jaël

In het Nederlands Dagblad van 17 september schreef oud-testamenticus Jan Pieter Bommel: ‘Oude Testament is best beschaafd.’ Ria Borkent voegt daaraan toe: Met liefde werd kindermisbruik gestopt.

Bommel stelt dat mensen in het Oude Testament net als in goede toneelstukken levensecht voor je worden neergezet. Dat twee vrouwen, Jaël en Debora, de helden zijn, ziet hij als een correctie van machtsverhoudingen.

Ik wil in het verlengde hiervan op nog iets wijzen. Gewoonlijk wordt Jaël in culturele uitingen neergezet als fatale vrouw. Ze was gewelddadig, een verleidster, verraadster, waarvoor gewaarschuwd moet worden – zoals musea aangeven in hun teksten. Het conflict van verleiding en verraad van vrouwen heeft toneelschrijvers en schilders geïnspireerd. Jaël wordt in één adem genoemd met Delila en Judith. Wat gaat er in een vrouw om die zo’n daad pleegt? Aan het slot van haar lied geeft Deb..

