Bekend Frans persoon

Je kunt als Nederlander in de lokale Franse gemeenschap zo maar een bekend persoon worden. Van Fransen hoor je vaak dat ze niet heel open zijn. Het duurt heel lang voordat je er tussenkomt, is de ervaring van veel Nederlanders die zich er gevestigd hebben. Maar het kan dus ook anders. We hebben sinds twee jaar een vakantiehuis in een klein dorpje in Auvergne. We hebben ons hart verpand aan het mooie, open heuvellandschap. En je merkt dat veel mensen daar echt liefde hebben voor hun gebied. Dat zie je misschien niet meteen op straat, maar wel als je actief wordt op Facebook, in de groep La Montagne Bourbonnaise, genoemd naar het gebied. Er wonen zeker zo'n 60.000 mensen en daarvan zitten er inmiddels meer dan achtduizend in de Facebookgroep. De afgelopen twee jaar is die meer dan verdubbeld. Het werkt dus kennelijk aanstekelijk. Niet alleen worden heel veel foto's gepost van de omgeving, maar ook worden ervaringen met elkaar gedeeld, activiteiten gepromoot en lokale producten aan de man gebracht. Het lijkt erop dat de regio uit de schulp van leegloop en vergrijzing kruipt. En als Nederlander word je in die groep ruimhartig opgenomen. Ik ben behoorlijk actief geworden en dat levert vaak ongedacht veel respons op, veel meer dan in Nederland. Honderd tot tweehonderd likes of opmerkingen zijn geen uitzondering.