Accepteer dat jouw plannen voor 2020, voor vandaag en morgen niet door kunnen gaan

Het is normaal om je machteloos te voelen, om boos te zijn, om tegen de regels aan te schoppen. Heel normaal. Maar het helpt niet, zegt Gerdientje Brink. Zij is chronisch vermoeid en gespecialiseerd pedagogisch medewerker in opleiding.

We zijn machteloos. Onze wereld is sinds maart drastisch veranderd tot in de kleinste details. We zijn mensen verloren, banen kwijtgeraakt, onze dagritmes zijn anders en nu, ruim een half jaar later, is het einde nog niet in zicht. En we kunnen er niets aan doen.

We zijn machteloos. En de een wordt dan boos, de ander houdt zich niet aan de regels, een derde zegt en vindt die regels wel belangrijk, maar als het puntje bij paaltje komt is het contact met de ander toch even belangrijker dan die ene regel uit Den Haag.

Het is normaal om je machteloos te voelen, om boos te zijn, gefrustreerd, om tegen de regels aan te schoppen zoals je als puber ook deed. Heel normaal. Een essentieel onderdeel van het proces. Maar het helpt niet. Zolang je boos..

