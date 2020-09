Gek hè, dat de zorg zo duur is

Ik ben 60, bijna 61. Maar voor sommige dingen nog te jong. En daar word ik in dit geval niet blij van. Integendeel. Ik liet bij de KNO-arts zo’n zes jaar geleden een gehoortest afnemen. Bevestigd werd wat in onze familie geen uitzondering is. Gehoorverlies. En dus gehoorapparaten. Voor beide oren. Ik ging opnieuw naar de audicien. De oude exemplaren beginnen te haperen. Tja meneer, als u wilt dat de verzekeraar meebetaalt, dan moet u eerst naar de KNO-arts om een gehoortest af te laten nemen. Als u nou 67 jaar of ouder was geweest ... Maar daarvoor moet u eerst naar de huisarts, want zonder verwijzing krijgt u geen toegang tot de KNO-arts. Dat betekent dus twee declaraties van zorgverleners voor volstrekt onnodige acties. En oh ja,..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .