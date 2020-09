Wil toch even reageren op het artikel: 'Voor het dragen van nikab moet je sterk zijn', in het Nederlands Dagblad van vrijdag 25 september. Kan ik helemaal begrijpen. Al moet je ook sterk zijn wanneer je zo'n persoon tegenkomt in nikab of boerka. <

