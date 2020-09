Katten, eksters en muizen

En ja, ze vangen af en toe een vogeltje, waar ik niet blij van word, maar negen van de tien keer vangen ze een muis. Daarnaast is het bij mij in de buurt vergeven van de eksters. Dat zijn beschermde vogels. Zij hebben in het voorjaar een heerlijk maaltje aan het jonge grut dat voor het eerst uit het nest vliegt.

Ik betreur dus de eenzijdigheid in de discussie. Ik ben bang dat als mijn katten binnen moeten blijven, we te maken krijgen met een muizenplaag en dat de eksters lekker door blijven eten van de jonge vogels. En hoe gaan we een muizenplaag voorkomen?

In de natuur draait het om kringlopen en maar naar één van de elementen kijken is iets te kortzichtig. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .