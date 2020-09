In het mooie artikel over Ivan Wolffers (ND 26 september) en eerdere stukken over mannen met prostaatkanker mis ik de psychologische kant van deze ziekte. Ik was 53 toen ik aan prostaatkanker werd geopereerd. Voor mij betekende dit (gelukkig niet blijvend) het plotselinge einde van een seksueel actief leven. Ik werd depressief en zocht hulp bij een psycholoog. Zij wees mij op het boek Heimwee naar de lust van Ivan Wolffers. Zijn nuchtere en humoristische beschrijving van zijn ziekteproces in relatie tot seksualiteit was voor mij als een metgezel in duistere tijden. Ik beveel het iedereen aan die door ziekte in zijn seksualiteit is aangetast. <

