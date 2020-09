Vergeven na echtscheiding lastig, zeker voor christenen. Maar toch zo belangrijk

Deze maand vroegen twee opvallende nieuwsberichten om aandacht naar aanleiding van recente onderzoeken. Uit het eerste onderzoek (bureau Kantar in opdracht van de vereniging van advocaten in personen-, familie- en erfrecht) blijkt dat steeds meer mensen hun echtscheiding in overleg weten te regelen. Waar in 2011 nog in bijna een op de drie zaken door de rechter werd beslist, is dat nu een op de zeventien. In de andere zestien zaken lukt het mensen dus om zelf afspraken te maken over de gevolgen van hun scheiding. Het andere, Amerikaanse, onderzoek gaat over vergeving na echtscheiding (Kluwer e.a. 2020). Welke factoren vergroten en verkleinen de kans dat ex-echtgenoten elkaar na de scheiding kunnen vergeven? In dit artikel leg ik een verb..

