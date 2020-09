Een belijdenis schrijven doe je ook voor mensen die niet geloven

Opvallend is dat een aantal theologen (ND 18 september) over een nieuwe belijdenis praat zonder het daarbij over zending te hebben, schrijft missioloog Kees Haak.

Het draait in hun visie om de al dan niet verstaanbaarheid van de bestaande belijdenissen in de kerkelijke setting. Daar ontstaat dan ook de huiver om iets te wijzigen, of soms zelfs een hertaling te ondernemen. Daarmee bagatellisseert men de missionaire functie van de belijdenis. Enige oriëntatie in de zendingsgeschiedenis had dat kunnen voorkomen.

Daar is meermalen sprake van belijdenisvorming, juist omdat men Christus concreet en actueel wil vertolken in relatie met religies of ideologieën, zoals de Batak-belijdenis (1951), de Toraja-belijdenis (1981), Aanvulling op de Heidelbergse Catechismus van de Java-kerk (2008), of ook pogingen van meer internationaal oecumenisch-gereformeerd karakter, zoals de Candlestand Statement (2005), de Po..

