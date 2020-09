Het is 2021. De meeste kerken vragen aan bezoekers wie er wel en niet gevaccineerd is

Hoe gaat het verder met de coronacrisis en de kerkelijke reactie daarop? Aart Nederveen waagt zich aan een verkenning. Hij is hoogleraar toegepaste MR Fysica aan de Universiteit van Amsterdam en hoofdredacteur van Wapenveld. In gedachten maakt hij een sprong naar het voorjaar van 2021.

De coronacrisis komt tot een hoogtepunt. De ziekenhuisopnames pieken opnieuw en het zorgpersoneel is de wanhoop nabij. Juist op dat moment komt het vaccin beschikbaar. Na veel debat in de Tweede Kamer wordt vaccineren net geen verplichting. Toch zijn er veel bedrijven, met name in de zorgsector die vaccinaties verplicht stellen. Ook in het uitgaansleven wordt vaccinatie al gauw een must.

Dat levert een discussie op in de kerken die ons nog lang zal heugen. Het overheidsadvies is om alleen met groepen groter dan tien mensen samen te komen als meer dan negentig procent van de mensen is gevaccineerd. In de praktijk betekent dit dat de meeste kerken gaan bijhouden wie er wel en niet is gevaccineerd. In eerste instantie wordt een deel van het ..

