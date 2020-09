Over de man die niet naast 'n vrouw wil zitten

Als een man in een vliegtuig niet naast een vrouw wil zitten: recht of krom?

Echtpaar X (m/v) maakt begin mei 2019 een tripje naar New York. Terugreis 6 mei 2019: New York-Amsterdam. Tijdens het boarden voor de terugreis komt de rij passagiers in het gangpad tot stilstand omdat één man stokstijf blijft staan. Hij weigert plaats te nemen op de hem toegewezen stoel naast het echtpaar X. Vanwege zijn geloofsovertuiging mag hij niet naast een volwassen vrouw zitten, als die niet tot zijn familie behoort. Het lijkt het cabinepersoneel verspilde moeite de man op andere gedachten te brengen. Hem een andere zitplaats aanbieden, levert ook weer de nodige puzzels op. De helft van de passagiers is gemiddeld immers vrouw. Om verdere vertraging te voorkomen biedt het cabinepersoneel het echtpaar twee andere plaa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .